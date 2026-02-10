El COI prohíbe al ucraniano Heraskevych llevar un casco homenaje a víctimas de la guerra

El COI ha alegado para la prohibición a la regla 50.2 de la Carta Olímpica que establece que "no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes o áreas olímpicas".

Heraskevych, de 26 años y que había utilizado el casco en la sesión de entrenamiento de este lunes, rendía homenaje a varios deportistas fallecidos durante el conflicto, como la halterófila Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko, de 33, y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, de 23, entre otros.

Tras la decisión, el deportista ha mostrado su rechazo en sus redes sociales: "Tengo la sensación de que el COI está traicionando a esos atletas que formaron parte del movimiento olímpico al no ser homenajeados".

"En los Juegos hemos visto un gran número de banderas rusas y para el COI esto no supone ninguna violación, sin embargo, si se encontró una violación en el casco que rinde homenaje a los miembros de la familia deportiva ucraniana que han sido asesinados, la verdad está de nuestro lado, espero una decisión justa del COI" señaló Heraskevych.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha manifestado su apoyo al atleta a través de la red social "X": "Esta verdad no puede ser incómoda, inapropiada ni calificarse de manifestación política en un evento deportivo. Es un recordatorio para todo el mundo de lo que es la Rusia moderna".

Por su parte, Mark Adams, portavoz del COI, se ha mostrado comprensivo con "el deseo de los atletas de recordar a su amigos" pero también ha señalado que "el casco contraviene las directrices".

Adams dijo que el COI haría una excepción a las pautas y permitiría a Heraskevych usar un brazalete negro en la competencia.