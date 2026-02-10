El colombiano Christian González, decidido a alargar su contrato con los Patriots

"Sin duda que deseo permanecer en este equipo por largo tiempo. Aquí me reclutaron y no quiero estar en ningún otro lugar", aseguró el defensivo.

A los 23 años, González está considerado uno de los mejores esquineros de la NFL, algo que corroboró con su destacada actuación del domingo anterior en el Super Bowl LX, a pesar de la derrota de su equipo 29-13 ante los Seattle Seahawks.

Christian fue pieza fundamental para mantener a los Seahawks sin anotaciones de 6 puntos en los 3 primeros periodos; sumó 4 tackleadas y 3 pases defendidos, como el mejor integrante de la defensiva de los Pats.

La temporada 2026 será su última con contrato de novato por lo que es elegible para una extensión que asegure su permanencia en New England por un largo periodo, algo que confió sucederá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es lo que busco, pero en este momento no quiero entrar en detalles sobre eso. Es un asunto de mis agentes; ellos se encargarán de eso y me mantendrán al tanto", señaló el primera vez seleccionado Pro Bowl en 2025.

Christian González arribó a la NFL en el Draft 2023, en el que fue reclutado en la primera ronda por los Patriots, equipo con el que destacó en su año de novato, a pesar de que una lesión en el hombro lo dejó fuera de aquella campaña en la semana cuatro.

Su regreso en el 2024 confirmó su calidad con 59 tackleadas, dos intercepciones, 11 pases defendidos, un balón suelto forzado y una anotación defensiva.

En su corta carrera acumula 145 tackleadas, 3 intercepciones, 24 envíos defendidos, ha propiciado un balón suelto y tiene un regreso de 63 yardas para touchdown.

González y el resto de sus compañeros se reunieron este martes en las instalaciones de los Patriots para empezar sus vacaciones luego de caer en el juego por el título de la NFL.

"Sólo quería ver a los chicos y pasar un rato con ellos. Es la última vez que este equipo está completo antes de la temporada baja; ha sido un gran viaje que terminó como terminó; ya volveremos", concluyó Christian.

Más temprano, Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, felicitó a González por su actuación en el Super Bowl LX.

"Gracias por representar esa herencia compartida en uno de los escenarios deportivos más importantes. ¡Gracias, Christian!", fue el mensaje que compartió la Embajada de Colombia en EE.UU., a través de sus redes sociales.