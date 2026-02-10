El mexicano Donovan Carrillo se clasifica para el programa libre en patinaje artístico

Carrillo, de 26 años y siete veces campeón nacional de México, recibió 75.56 puntos en su ejercicio (39.71 de técnica, 36.85 de componentes, -1.00 de deducción). Se quedó lejos de su mejor marca de la temporada (84.97) a causa, sobre todo, de un error en la ejecución del triple Axel, en el que no completó todas las rotaciones reglamentarias y apoyó las manos en el hielo para evitar la caída.

Aun así, el mexicano demostró confianza sobre el hielo. Tenía previsto un cuádruple Salchow para empezar, y se vio tan suelto al ejecutarlo que decidió combinarlo con un triple toe loop que no estaba en el guion. Después del fallo en el Axel, no se dejó afectar y completó el resto de sus elementos sin fallos graves.

Cuando todavía estaba sobre el hielo de Milán, antes de recibir su puntuación, Carrillo se dirigió a la cámara de la retransmisión oficial y sentenció: "Los sueños se hacen realidad". Poco después, cuando habían patinado diez competidores, se confirmó la clasificación matemática del mexicano.

"Claro que las cosas podrían haber salido mejor, siempre pueden salir mejor, pero estar aquí ya es una gran recompensa. Merezco estar en esa final, a pesar de que hubo un salto que no logré cuadrar. No quiero que este salto me rompa la ilusión de lo que representó poner el nombre de mi país y de Latinoamérica en unos Juegos", declaró el mexicano a los medios de la organización.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El patinador, que ya debutó en los Juegos de Pekín 2022 (en los que terminó en la 22.ª posición), recibió mucho apoyo desde las gradas del Milano Ice Skating Arena, en las que destacaba la presencia de varias banderas mexicanas.

El primer puesto del programa corto fue para Ilia Malinin (108.16), que completó un ejercicio sin errores, pero volvió a guardarse un potencial cuádruple Axel que sería el primero de la historia de los Juegos. Lo acompañaron en el podio el japonés Yuma Kagiyama (103.07), que cometió un fallo en su Axel, y el francés Adam Siao Him Fa (102.55).

La categoría individual masculina de patinaje artístico se resolverá el viernes 13 de febrero a partir de las 18.00 horas (GMT). El vigente campeón es el estadounidense Nathan Chen, que no participa en esta edición de los Juegos Olímpicos.