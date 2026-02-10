El noruego Blikra sorprende al esprint, Schmid mantiene el liderato

Los velocistas tenían su último opción de mostrar su punta de velocidad, y la batalla no decepcionó en la recta de meta. El favorito era el colombiano Sebastián Molano (UAE), pero se interpuso el noruego Erlend Blikra, quien levantó los brazos con un tiempo de 3h.09.02, a una media de 46,5 km/hora.

La segunda plaza fue para el francés Emmanuel Houcou (Pinarello Q36.5), y la tercera para Molano. Otro colombiano, Fernando Gaviria (Caja Rural) entro séptimo, y el española Iván García Cortina (Movistar) noveno.

Dos hombres animaron la etapa, con Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step) y Patryk Goszczurny (Team Visma | Lease a Bike) de protagonistas, El proyecto, en día de esprint, no tenía futuro, pero fue derribado a tan solo 3 km de meta.

El UAE se organizó para Molano a la hora de la verdad, pero Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech) también movió sus piezas. Entre tanto marcaje apareció Erlend Blikra para sorprender y llevarse la etapa.

En la general sigue al frente Schmid con 4 segundos de ventaja sobre Christian Scaroni (Astana) y 9 respecto al noruego Martin Tjotta. El primer español es Cristian Rodríguez (Astana), séptimo a 21.

Este miércoles concluye la ronda omaní con la quinta etapa entre Nizwa y Jabal Al Akhdhar (Green Mountain), de 155.9 km. Final en alto que decidirá la general con sus 6 km de subida al 9,8 por ciento.