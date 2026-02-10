10 de febrero de 2026 - 16:10
Eslovenia, con los hermanos Prevc, lidera la prueba por equipos mixtos tras primera ronda
Predazzo (Italia),10 feb (EFE).- Eslovenia, para la que compiten los hermanos Nika y Domen Prevc -los grandes dominadores del circuito femenino y masculino, respectivamente-, además de Anze Lanisek y Nika Vodan, lidera la prueba de saltos de esquí nórdico por equipos mixtos de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) que se disputa este martes en el trampolín normal de Predazzo.
Tras la primera ronda, Eslovenia lidera con 526,9 puntos, exactamente 9,7 más que Japón, para la que saltan Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi y Ren Nikaido.
Noruega ocupa, con 510,8 puntos, la tercera plaza provisional de una prueba que se resolverá, con la decisiva segunda ronda, reservada a los ocho mejores de los doce cuartetos participantes.