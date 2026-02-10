Ilia Malinin comienza liderando la categoría individual en patinaje artístico

Malinin (108.16) despejó las dudas que su programa corto había despertado en el evento por equipos. Eso sí, el de Fairfax volvió a dejar al Milano Ice Skating Arena con la miel en los labios. Las gradas esperaban el primer cuádruple axel en la historia de los Juegos, pero, como en la competición por equipos, lo cambió a última hora por un cuádruple flip.

Para compensar, ejecutó una combinación de cuádruple lutz y triple toe loop que no estaba prevista y tenía, sólo de base, una puntuación de 17.27. Con esa dificultad, su nota técnica (62.35) era insuperable.

En segundo lugar, quedó el japonés Yuma Kagiyama (103.07), vigente subcampeón olímpico. El japonés cometió un pequeño error en el aterrizaje de su triple axel, lo que le impidió competir con la nota del estadounidense. Todos sus giros y su secuencia de pasos estuvieron valorados con el máximo nivel, por lo que sigue en un margen que podría aspirar a recuperar en el programa libre.

El tercer puesto fue para Adam Siao Him Fa. El francés, ausente de los Europeos de enero por un problema físico de última hora, dio una exhibición de ejecución tanto en la parte técnica como en la artística para sumar la mejor puntuación de su vida en un programa corto (102.55), más de un punto más alta que la anterior (101.07). El panel técnico no tuvo ni que revisar los saltos del dos veces campeón continental para darle la nota.

El español Tomàs Guarino, quien tuvo muchos problemas hasta casi el comienzo de los Juegos a causa de los derechos de autor de la música de los 'Minions' que usaba en su programa corto, finalmente pudo ejecutarlo.

No obstante, su actuación terminó con una puntuación de 69.80, insuficiente para meterse en el programa libre por menos de tres puntos.

La categoría individual masculina de patinaje artístico se resolverá el viernes 13 a partir de las 19.00 horas (CET). El vigente campeón es el estadounidense Nathan Chen, que no participa en esta edición de los Juegos Olímpicos.