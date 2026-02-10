La Clásica de Jaén se presenta con Pidcock como gran candidato a la "aceituna de oro"

La carrera del "sterrato" que trascurre en gran parte por caminos flanqueados por los olivares que circunda Úbeda con un recorrido total de 169 km, ofrece un puesto en un palmarés que han abrillantado, entre otros, el esloveno Tadej Pogacar, ausente en la quinta edición.

Los alicientes no faltarán en el aspecto deportivo, pues la presencia de Pidcock al mando del Pinarello Q36.5 tendrá la oposición de un UAE que competirá a por todas con Tim Wellens, uno de los ciclistas más fieles a la Clásica Jaén Paraíso, y que ha estado presente en el top10 de todas sus ediciones: 2º en 2022, 3º en 2023, 4º en 2024 y 10º en 2025, ademas de Igor Arrieta y el suizo Jan Christen.

La nómina se agranda con el Red Bull Bora, con Giulio Pellizzari y Jai Hindley, y un Movistar que siempre es protagonista en Jaén, esta vez con el campeón de España Iván Romeo como candidato de la escuadra telefónica. La participación española tendrá en acción al Caja Rural, Burgos Burpellet, Kern Pharma y Euskaltel Euskadi, además de la atractiva selección nacional sub'23 con Héctor Álvarez.

"Tenemos muchas de que llegue la carrera. Hemos trabajado todo el año para tener a los mejores equipos y a ciclistas como Tom Pitcock, que no ha hecho falta llamarle para que venga, sino que ha llamado él porque quería tener esta carrera en su calendario y preparar aquí la Strade Bianche", explicó Pascual Momparler, organizador de la prueba, esta mañana en la sede del CSD.

Momparler advirtió de la posibilidad de cambiar algún tramo en función de los efectos de las últimas lluvias en los 35 km de caminos de tierra previstos.

"Es posible que nos veamos obligados a cambiar algún tramo, de manera que la carrera se vea íntegra por televisión. Esta es una prueba que Jaén necesita y debemos estar a la altura. El éxito de la clásica es que corredores de gran nivel se ofrezcan y no haya que ir a buscarlos, son aquellos que quieren tener esta carrera en su palmarés", explicó.

El exseleccionador nacional de ruta élite comentó los intentos por traer este año a Van der Poel y Pogacar, pero la planificación del esloveno le impide estar en Jaén.

"El gran problema con Pogacar es que este año quiere correr poco y estar mucho en su casa. Esta clásica le coincidiría mucho con el Tour de los UAE, y si la hiciera, le pedirían estar en la carrera local".

Por su parte, Francisco Reyes, presidente de la Diputación provincial, subrayó la apuesta de Úbeda y Jaén por una carrera que ha resultado próspera también en números económicos.

"Desde el minuto 1 vimos que organizar esta carrera era una oportunidad para una provincia que es un paraíso para la bicicleta. Hemos apostando por traer a los mejores, y se va a ver a través de TV en 180 países. Se emitirá en directo a pesar de que ahora se están celebrando los JJOO de invierno", explicó Reyes.

El diputado jiennense explicó "el retorno económico inmediato que genera la Clásica.

"El pelotón esta tres días en Jaén, durmiendo y consumiendo, y eso supone una gran beneficio. El año pasado lo vieron 3 millones de telespectadores y el retorno fue de 10 millones de euros", comentó.

" Jaén es un referente de turismo de interior y la bici es un factor clave" dijo Reyes, quien se refirió también a que "a pesar de que las lluvias han afectado, los esfuerzos van encaminados a que los caminos estén en las mejores condiciones posibles.