Llop: "Tenemos que estar orgullosos de nuestro trabajo, hemos conseguido el reto olímpico"

Nil Llop y Daniel Milagros han conseguido algo único para España, pues serán los primeros en luchar por medallas en la velocidad sobre hielo olímpica. Sus posibilidades, reconocieron, son bajas, pero celebraron el hecho de poder marcar el camino para competir de igual a igual en el futuro contra las grandes potencias.

"Está claro que no somos una potencia y que nos queda para serlo. Pero tenemos que esta orgullosos de nuestro trabajo porque tiene el doble de mérito. Porque por infraestructuras y demás el resto va más preparado. Estamos orgullosos y satisfechos y que por fin hemos conseguido el reto olímpico", apuntó en rueda de prensa.

"No venimos a por medalla, sino a dar ese primer paso para poder competir en un futuro. Espero utiliza los nervios de algo positivo y que sirvan de algo positivo para la competición", añadió.

La primera participación olímpica es siempre motivo de nervios, pero también de ganas de demostrar todo lo trabajado: "Yo igual soy un poco más nervioso que Daniel. Lo veía un poco alejado, aunque después de la ceremonia de apertura se me ha cerrado el estómago. Pero estoy con muchas ganas de enseñar todo lo que hemos entrenado hasta ahora".

En el hielo de Milán, en las cuatro primeras pruebas se marcaron récords olímpicos.

"Es un hielo un poco diferente, está encima de una madera entonces cuando empujamos hace un ruido diferente. Yo intento no pensar mucho en lo diferente, estamos un poco lejos del récord...", bromeó.

"Está yendo más rápido de lo normal. Es verdad, pero cambia nada", añadió.

Además, terminó con un mensaje para futuros patinadores: "Dedicadle muchas horas, dedicadle pasión. Es muy difícil llegar, nos ha costado. Pero con disciplina, trabajo y pasión es más probable que suceda. Siempre dejé mi casa y vi lejos estar aquí. Pero al final, viviendo el proceso, estos Juegos son un premio a todo el trabajo de una vida".