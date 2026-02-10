Los momentos del día olímpico: Klaebo, cerca de los ocho oros, y la revancha de los Prevc

Klaebo compite en las seis disciplinas del esquí de fondo con el objetivo de hacer un pleno que sería histórico. Ya ganó los seis oros en el Mundial de 2025, pero le falta repetir la proeza en los Juegos. La primera piedra en ese camino la colocó el pasado domingo, cuando se impuso en el esquiatlón, y la segunda llegó este martes, con otro primer puesto, ahora en el esprint clásico. Es el séptimo oro en la vida de Klaebo. El récord absoluto en los Juegos de invierno está en ocho.

En la categoría femenina del esprint clásico, hicieron historia las suecas. Linn Svahn, Jonna Sundling y Maja Dahlqvist coparon los tres primeros puestos. Sundling y Dahlqvist ya hicieron doblete en el oro y la plata en 2022, y han perdido una posición cuatro años después gracias a la fulgurante irrupción de Svahn. Son los terceros Juegos consecutivos en los que Suecia gana esta prueba.

En Estados Unidos, por otra parte, se empieza a hablar de maldición entre las favoritas del esquí alpino. Después del grave accidente de Lindsey Vonn, que la dejó fuera del descenso nada más empezar su primer intento, Mikaela Shiffrin, la otra gran estrella de la selección norteamericana, dejó al equipo estadounidense sin medalla en la combinada después de un eslalon muy alejado de su rendimiento habitual. Shiffrin, ocho veces campeona del mundo, no suma una medalla olímpica desde 2018.

Este martes dio inicio la disciplina de patinaje de velocidad en pista corta con los relevos mixtos, que se incorporó al programa olímpico en 2022. El oro fue para la selección italiana, plata en la anterior edición. Una de sus integrantes pasó a la historia: la veterana patinadora Arianna Fontana, de 35 años, se convirtió en la primera mujer en obtener medalla en seis ediciones consecutivas de los Juegos de invierno. Cuenta con doce metales en total.

Otro combinado italiano salvó a su país de lo que habría sido una gran desilusión. Fue en las parejas mixtas de curling. El dúo formado por Stefania Constantini y Amos Mosaner, campeón olímpico en 2022 y vigente campeón mundial, salvó el bronce frente a Gran Bretaña después de caer en semifinales contra Estados Unidos. Los norteamericanos, finalmente plata contra Suecia, fueron la gran sorpresa de la competición. Italia, aun así, sigue entre los países mejor colocados en la tabla de medallas, con 11 metales.

Después de dos días sin cumplir con los objetivos para los que eran favoritos, los hermanos Domen y Nika Prevc le dieron a Eslovenia el ansiado oro en los saltos de esquí. Los líderes de la Copa del Mundo no habían conseguido ganar sus pruebas individuales (él fue sexto y ella, segunda), pero se unieron en el evento por equipos mixtos y no tuvieron rival.