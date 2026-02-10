Pueyo y Bernat superan la calificación -que dominó Klaebo- y pasan a la final del sprint

El mejor de la calificación fue, como era de esperar, el noruego Johannes Hoesflot Klaebo (3:07.37), gran favorito al oro en una prueba que se resolverá a partir de las doce y veinte (las 11:20 horas GMT).

El otro español participante, Marc Colell no pasó el corte de los mejores treinta -acabó el 55- y no participará en la final, que se resuelve por eliminatorias, a partir de cuartos de final.