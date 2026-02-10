10 de febrero de 2026 - 07:35
Pueyo y Bernat superan la calificación -que dominó Klaebo- y pasan a la final del sprint
Tesero (Italia), 10 feb (EFE).- Los españoles Jaume Pueyo -con el decimotercer tiempo, de tres minutos, quince segundos y 81 centésimas- y Bernat Sellés -con el vigésimo noveno, de 3:18.56- superaron la calificación y se clasificaron para la final de la prueba sprint, estilo clásico, de esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputa este martes en Tesero.
El mejor de la calificación fue, como era de esperar, el noruego Johannes Hoesflot Klaebo (3:07.37), gran favorito al oro en una prueba que se resolverá a partir de las doce y veinte (las 11:20 horas GMT).
El otro español participante, Marc Colell no pasó el corte de los mejores treinta -acabó el 55- y no participará en la final, que se resuelve por eliminatorias, a partir de cuartos de final.