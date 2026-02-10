Sergio García considera "a corto plazo perjudicial" que solo puntúen 10 primeros de LIV

"Sin duda, es un paso adelante. ¿Es justo? Bueno, supongo que el tiempo lo dirá. No lo parece del todo (...) Estaría bien que se ampliara un poco más, como probablemente creemos que debería ser. Pero ojalá llegue pronto", opinó Sergio García sobre la decisión adoptada la semana pasada por el Ránking Mundial Oficial de Golf (OWGR, por sus siglas en inglés), la institución encargada de elaborar la clasificación de los mejores golfistas, sobre el número de jugadores que puntuarán en los torneos de LIV.

El capitán del equipo de los Fireballs explicó que si un jugador de la liga saudí logra la victoria, dará un salto relevante en la clasificación, "lo cual es genial", pero lo contrapuso a si queda más allá de la undécima posición.

"Recibes un cero y un evento extra en tu divisor. Así que, a corto plazo, puede ser muy perjudicial", puntualizó el jugador castellonense, de 46 años, en alusión a que en el promedio de puntos de cada jugador en el ránking influye el número de torneos disputados, aunque no haya sumado ningún punto.

No obstante, el ganador del Masters de Augusta de 2017 remarcó que la decisión del OWGR sobre LIV "es un paso adelante, así que es positivo" y ayudará a los jugadores que tengan mejor rendimiento.

Sergio García, quien milita en el circuito saudí desde su creación en 2022, se mostró satisfecho con que los torneos de LIV hayan pasado de tres a cuatro rondas y de que sigan sin corte, si bien precisó que el hecho de que solo puntúen los diez primeros para el ránking ya supone una cierta criba. "Es como una regla no escrita, podría decirse", apostilló.