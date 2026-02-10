Tenis: Hecatombe de cabezas de serie en WTA 1000 de Doha, Osorio avanza

En medio de esa criba de favoritas, la colombiana María Camila Osorio (N.80 del mundo) también dio la sorpresa y se abrió paso hasta octavos de final tras derrotar a la checa Katerina Siniakova (44ª) por 6-2, 5-7, 6-3.

La cafetera disputará su tercer partido en la capital de Catar ante la letona Jelena Ostapenko (24ª). Coco Gauff (N.5 del mundo) perdió ante la italiana Elisabetta Cocciaretto (57ª) 6-4, 6-2.

Gauff, cuartofinalista en el Abierto de Australia, ya se había despedido del torneo catarí en la misma ronda el año pasado. Jasmine Paolini (N.8 del mundo), por su parte, sucumbió por el mismo resultado ante la griega Maria Sakkari.

Ekaterina Aleksandrova (10ª del mundo) fue la tercera de las ocho primeras cabezas de serie, exentas por tanto en primera ronda, en caer en su entrada en liza en el torneo.

La rusa no pudo con la letona Jelena Ostapenko (24ª), que también se impuso 6-4, 6-2 al igual que Cocciaretto y Sakkari. En cambio, el día fue propicio para Iga Swiatek: la primera favorita y N.2 del mundo, semifinalista el año pasado, pasó por encima de la indonesia Janice Tjen (46ª) 6-0, 6-3.

También se salvó la kazaja Elena Rybakina, flamante campeona del Abierto de Australia, que se deshizo de la china Wang Xinyu (CHN) 6-2, 6-4.

Resultados del WTA 1000 de Doha, en Catar:

Individual femenino - Primera ronda:

Iga Swiatek (POL/N.1) derrotó a Janice Tjen (INA) 6-0, 6-3

Daria Kasatkina (AUS) a Elise Mertens (BEL/N.16) 6-4, 6-0

Varvara Gracheva (FRA) a Linda Nosková (CZE/N.9) 6-2, 2-6, 7-5

Maria Sakkari (GRE) a Jasmine Paolini (ITA/N.6) 6-4, 6-2

Karolína Muchová (CZE/N.14) a Tereza Valentová (CZE) 6-1, 6-4

Elina Svitolina (UKR/N.7) a Dayana Yastremska (UKR) 6-1, 6-4

Jelena Ostapenko (LAT) a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.8) 6-4, 6-2

María Camila Osorio (COL) a Katerina Siniaková (CZE) 6-2, 5-7, 6-3

Ann Li (USA) a Magdalena Frech (POL) 6-3, 6-4

Elisabetta Cocciaretto (ITA) a Coco Gauff (USA/N.4) 6-4, 6-2

Victoria Mboko (CAN/N.10) a Vera Zvonareva (RUS) 6-4, 6-4

Elena Rybakina (KAZ/N.2) a Wang Xinyu (CHN) 6-2, 6-4