Chloe Kim y Queralt Castellet, sin problemas a la final olímpica de halfpipe

Kim, californiana de 25 años y de padres surcoreanos, aspira a un tercer oro consecutivo y fue la mejor de la ronda clasificatoria llegando a 90,25 puntos en su primer run, suficiente para liderar con autoridad en el snowpark de Livigno y ganar confianza antes de la final del jueves.

La segunda mejor de la ronda clasificatoria fue la japonesa Sara Shimizu (87,50) y la tercera la también estadounidense Maddie Mastro (86,00).

Con su autoridad de este miércoles, Kim parece haber dejado atrás la lesión en un hombro que sufrió en un entrenamiento a un mes de los Juegos.

“Llevo haciendo esto durante 22 años, ¿de acuerdo? La memoria muscular existe. Puede que se me dé mejor el snowboard que caminar”, dijo a su paso por la zona mixta, sin perder la sonrisa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No sentí que estuviera oxidada. Obviamente hay nervios, pero creo que en los Juegos Olímpicos estoy tan feliz de haber llegado, especialmente esta vez. Así que, sinceramente, siento que no estaba tan nerviosa como en los anteriores”, avanzó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kim, inevitablemente, no pudo dejar de pensar en su hombro en este preámbulo de la final, pero lanzó un mensaje tranquilizador.

“Siento que mi hombro ha estado muy bien. Se ha portado muy bien, así que estoy agradecida por eso. No hemos tenido contratiempos. He estado trabajando sin descanso para ponerlo lo más fuerte posible y, obviamente, el soporte para el hombro ayuda mucho. Tenemos un equipo médico increíble. Tengo una fisioterapeuta increíble. Hace siempre falta tener un equipo, pero está funcionando, así que ¡vamos, equipo!”, celebró.