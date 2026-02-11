El TAS mantiene la sanción a la biatleta italiana Passler

"La División Ad Hoc del TAS ha dictaminado que no tiene competencia para examinar el recurso presentada por la biatleta Rebecca Passler contra la NADO Italia (Organización nacional antidopaje), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI), el Comité Olímpico Internacional (COI), la Unión Internacional de Biatlón (IBU) y el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI)", expresó el ente en un comunicado.
"La deportista presentó primero su recurso ante el TAS en lugar de ante las autoridades judiciales de la NADO Italia y, por lo tanto, no tiene derecho procesal a recurrir ante la División Ad Hoc del TAS", añadió.
Passler recibió la suspensión provisional tras un control antidopaje fuera de competición que se hizo público el 2 de febrero, a apenas 4 días del inicio oficial de estos Juegos Olímpicos.
En su recurso, la atleta pidió participar en los Juegos de Milán Cortina 2026 al considerar el resultado adverso del análisis un caso de contaminación sin culpa del atleta.
El 10 de febrero tuvo lugar la vista en la que la atleta, en persona, defendió la contaminación cruzada debido a la exposición involuntaria al letrozol, antes de que el TAS se declarara no competente y, por tanto, incapaz de levantar la sanción.
Su suspensión provisional aún puede ser recurrida ante la Junta Nacional de Apelación Antidopaje (NADAB) de la NADO Italia, antes del 12 de febrero.