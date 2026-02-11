Los españoles Eguibar y Castellet, a luchar por las medallas para España en snow

Queralt, de 36 años y que en estos Juegos -los del territorio más extenso de toda la historia del olimpismo: 22.000 kilómetros cuadrados- bate la plusmarca española de participaciones olímpicas invernales (seis en total, deshaciendo a su favor el empate que la unía a su compatriota Juan Jesús Gutiérrez y a la esquiadora alpina María José Rienda (primera mujer que ocupó el cargo de Secretaria de Estado para el Deporte, en España) competirá en la prueba de 'halfpipe', en la que hace cuatro años, en la cita de Pekín, ganó la medalla de plata.

Castellet, natural de Sabadell (Barcelona), capturó en ese momento la quinta medalla de toda la historia invernal olímpica hispana; la segunda de una mujer y la segunda en importancia, después del oro que ganó en el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Sapporo (Japón) de 1972 el madrileño Francisco Fernández Ochoa, el inolvidable 'Paquito'.

Veinte años después, su hermana, la también tristemente desaparecida Blanca, capturó bronce en la misma disciplina en los de Albertville (Francia). Y cuatro años antes de la plata de Queralt, en los Juegos de PyeongChang'18 (Corea del Sur), otro 'rider' español, Regino Hernández -en boardercross-, y el patinador artístico Javier Fernández se habían colgado al pecho sendos bronces.

Queralt debutó hace veinte años en unos Juegos, en los de Turín, asimismo en Italia, donde compitió, con 16 y 'reciclada' de la gimnasia deportiva, en el 'halfpipe' de Bardonecchia. En Livigno se convertirá en la primera deportista española con seis comparecencias olímpicas tras haber competido también en los Juegos de Vancouver 2010 (Canadá), donde ya apuntaba al podio, antes de caerse entre rondas; y, al haberse golpeado la cabeza, como preceptiva medida médica, fue trasladada desde Cypress Mountain a un hospital de la capital de la Columbia Británica.

Subcampeona del mundo en 2015, en Kreischberg (Austria), bronce mundial seis años después en Aspen (EEUU) y con medallas de todos los metales en los X Games -la última de ellas, un bronce, el pasado mes-, Queralt, que también compitió en los Juegos de Sochi'14 (Rusia) y se hizo acreedora a diploma en los de PyeongChang, seguirá, pase lo que pase, haciendo historia del deporte español en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo. En los que, según explicó a Efe poco antes de llegar a Livigno, "es factible" ganar una nueva medalla.

Entre sus principales rivales, la campeona barcelonesa encontrará, sobre el papel, a la surcoreana Gaon Choi, líder de la Copa del Mundo de la disciplina; a las japonesas Sena Tomita, Rise Kudo y Mitsuki Ono; y a las estadounidenses Madeline Shaffrick, Maddie Mastro y Bea Kim. Sin descartar nunca a Chloe Kim -con idénticos orígenes coreanos, pero sin relación familiar con la anterior-, que en Pekín revalidó el título ganado en PyeongChang.

Al mismo tiempo, Eguibar, campeón mundial de boardercross en 2021 y ganador de la Copa del Mundo de esa disciplina del snowboard seis años antes, que el pasado lunes festejó su 32 cumpleaños en Livigno, buscará, en su cuarta participación olímpica, el único trofeo que le falta en su muy brillante palmarés. En una prueba en la que también competirá otro español, Álvaro Romero

Natural de San Sebastián, con cinco victorias en la Copa del Mundo, competición en la que cuenta 18 podios, 'Luki' debutó hace doce años en los Juegos de Sochi (Rusia), en los que ya presentó su declaración de intenciones con miras al futuro, con un diploma olímpico que capturó al ganar la final pequeña y acabar séptimo.

Cuatro años después, en los de PyeongChang, fue abanderado del equipo español y apuntaba claramente al podio al que acabó subiéndose Regino -con el que había capturado, en casa, una de las dos medallas de plata que ganó en los Mundiales de Sierra Nevada 2017-, pero en la primera ronda se lo llevó por delante, en un salto, el italiano Omar Visintin.

En los de Pekín, hace cuatro años, capturó otro diploma al imponerse de nuevo en la final pequeña y repetir el séptimo puesto olímpico de Sochi. Esta vez, tal y como declaró a Efe en Livigno, donde el pasado lunes festejó los 32, no sólo va a por medalla, sino que ve "factible el oro". Lo que sin duda sería un estupendo (y merecido) regalo de cumpleaños.

Su paisano Alvaro Romero, debutante en Juegos a los 22, tres años después de proclamarse campeón mundial júnior en San Pellegrino (Italia) y de sorprender muy gratamente al acabar segundo la prueba de la Copa del Mundo disputada en Veysonnaz (Suiza) irá de 'tapado' este jueves.

En una prueba en la que parten como principales favoritos, entre otros, el canadiense Eliot Grondin (actual campeón mundial, plata olímpica hace cuatro años y ganador de las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo), el austriaco Jakob Dusek o el francés Jonas Chollet.