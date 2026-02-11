Los momentos del día olímpico: Von Allmen suma el tercer oro y Chloe Kim despeja las dudas

Después de imponerse en descenso y combinada por equipos, Von Allmen ya llegaba como favorito de pleno derecho al supergigante. Y el suizo estuvo a la altura de las expectativas. Se impuso al estadounidense Ryan Cochran-Siegle y a su compatriota Marco Odermatt. Von Allmen es el primer hombre en ganar tres oros en esquí alpino en unos mismos Juegos desde 1968, cuando lo consiguió el francés Jean-Claude Killy.

Otra estrella de los Juegos entró en acción en la ronda clasificatoria de snowboard halfpipe. La estadounidense Chloe Kim se desgarró el labrum del hombro en un entrenamiento en el mes de enero, y estaba por ver si se encontraba en condiciones para competir. La joven 'rider' demostró por qué ha ganado los dos últimos oros olímpicos y no tuvo ningún problema para meterse en la final con la mejor puntuación. La que sufrió un accidente fue la china Liu Jiayu, plata en Pyeongchang 2018, que se marchó en camilla, pero confirmó en sus redes sociales que está fuera de peligro.

También dio inicio la competición masculina de hockey sobre hielo. El partido inaugural fue un Eslovaquia-Finlandia en el que los eslovacos se impusieron por 4-1. Una sorpresa, teniendo en cuenta de que todos los jugadores fineses pertenecen a equipos de la NHL excepto uno. Para estos Juegos, los países pueden contar por primera vez desde 2014 con los jugadores de la NHL, la liga de hockey más importante del mundo.

Por su parte, los Países Bajos cayeron derrotados en los 1.000 metros masculinos de patinaje de velocidad, una prueba que no perdían desde 2010. El nuevo campeón (y dueño del récord) olímpico es el estadounidense Jordan Stolz, de apenas 21 años, que ya contaba con seis oros mundiales en tres distancias distintas en su palmarés y no ha perdido ninguna carrera esta temporada. Entre los neerlandeses y los norteamericanos se han repartido todos los títulos olímpicos de los 1.000 metros masculinos desde 1994.

Y en los dobles masculinos de luge, los italianos Emanuel Rieder y Simon Kainzwaldner acabaron con la dinastía de los alemanes Tobias Wendl y Tobias Arlt, campeones olímpicos en 2014, 2018 y 2022. Wendl y Arlt tuvieron un mal primer intento, pero una segunda bajada mucho más rápida les permitió al menos salvar el bronce. Italia no ganaba un oro en esta disciplina desde los Juegos de Sapporo, en 1972. Es un doblete para el país transalpino, ya que Andrea Vötter y Marion Oberhofer ganaron el primer oro olímpico de la historia del dobles femenino.

Para cerrar el día, después del evento por equipos, el patinaje artístico repartió sus siguientes medallas. Fue en la disciplina de danza sobre hielo, en la que España hizo historia al meter a dos parejas por primera vez en unos Juegos en la danza libre. El oro fue para el dúo formado por Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron, representantes de Francia y que llevan juntos poco más de un año, que sumaron 225.82 puntos en total. Cizeron ya había sido campeón olímpico en 2022, cuando patinaba con Gabriella Papadakis.