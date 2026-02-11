Los Seahawks celebran el título en el Super Bowl LX y prometen repetir la gesta

"Este es un lugar especial por la forma que apoyan en las buenas y en las malas. Vengo a decirles que no hemos terminado. Regresaremos el año que viene", afirmó Leonard Williams, ala defensiva, quien lució un grueso cinturón al estilo de los campeones de la lucha libre con el escudo del Super Bowl LX grabado en metal.

Los Seahawks exhibieron el trofeo Lombardi ante 'The 12s', como se conoce a su afición que representa el jugador número 12, que obtuvieron luego de su victoria del domingo pasado 29-13 sobre los New England Patriots en el Super Bowl LX.

Bajo los acordes de 'We Are the Champions', canción de Queen, como himno de su logro, los jugadores salieron al campo en medio de una lluvia de papel picado y los aplausos de sus seguidores.

"Esta era la visión que teníamos para los Seahawks. Veo a todo el 'The 12s' en este estadio, veo lo poderosos que nos hacen; se me pone la piel de gallina. Los amamos, son los mejores. Y nosotros somos el mejor equipo del mundo. Somos los campeones", arengó Mike Macdonald, entrenador del equipo, con el trofeo Lombardi en lo alto.

El 'quarterback' Sam Darnold, quien fue desechado por los Minnesota Vikings al final de la temporada 2024 y fue firmado por Seattle para esta campaña agradeció al equipo y a la afición por la confianza que le depositaron.

"Mucha gente no creía en mí, pero no importó porque este equipo incluyéndolos a ustedes, 'The 12s', lo hicieron. Agradezco la fe que tuvieron en mí al contratarme. Gracias sobre todo a todos mis compañeros, a mi línea defensiva; saben que no estaría aquí sin ellos", subrayó Darnold.

Uno de los más aclamados fue Kenneth Walker III, designado Jugador Más Valiosos del Super Bowl LX.

"Esto ha sido maravilloso, han sido muchas celebraciones, así que este es el último desfile; después espero ir a casa y relajarme", señaló el corredor.

Al final de la presentación en el estadio los jugadores realizaron un recorrido, a bordo de varios autobuses descapotables, por las principales calles de Seattle para ofrecer el trofeo Lombardi a los miles de seguidores que esperaron por varias horas para ovacionarlos.