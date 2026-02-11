Milano-Cortina 2026: El esquiador suizo Franjo von Allmen logra un histórico tercer oro olímpico

Von Allen, que ya había ganado el descenso y la combinada por equipos, se convierte así en el tercer esquiador masculino en ganar tres títulos olímpicos en unos mismos Juegos, junto al austríaco Toni Sailer (1956) y al francés Jean-Claude Killy (1968), cuyos oros llegaron en las disciplinas del descenso, gigante y eslalon.

Solo la croata Janica Kostelic logró un triplete en la categoría femenina, en los Juegos de Salt Lake City 2002.

Con el dorsal número siete, el joven suizo de 24 años, que compite por primera vez en unos Juegos Olímpicos, alcanzó velocidades de 120 km/h para dominar la bajada por la pista Stelvio, marcando el mejor tiempo con 1:25.32.

El estadounidense Ryan Cochran-Siegle volvió a repetir la plata de hace cuatro años en Pekín, al marcar un crono 13 centésimas peor, mientras que el también suizo Marc Odermatt, que estaba llamado a ser la gran estrella del esquí alpino en Milán-Cortina, se tuvo que conformar con el bronce, a 28 centésimas de su compatriota.

Von Allmen ya había hecho historia para Suiza al convertirse en el primer esquiador suizo en ganar dos oros olímpicos en la historia de los Juegos de Invierno. Potencia de este deporte, Suiza ha ganado ya cinco de las nueve medallas en juego en el programa masculino de esquí alpino, cuando queda aún por disputarse el gigante y el eslalon por disputarse. AFP