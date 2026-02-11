Odermatt: "Quería el oro, pero al final del día hay que estar contento con el bronce"

Odermatt, nacido hace 28 años en Stans (Nidwalden), ganador de las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo y líder destacado de la actual, llegaba a esta edición olímpica invernal apuntando a los tres oros que ha capturado su compatriota Franjo von Allmen; pero de momento se tiene que conformar con la plata que ganó el lunes en la combinada junto a Loic Meillard -en una prueba en la que compartieron esa medalla con los austriacos Vincent Kriechmayr y Manuel Feller, que marcaron idéntico crono que ellos- y el bronce de este miércoles. En el descenso inaugural del pasado, el astro suizo fue cuarto.

"Venía a por el oro, pero al final del día hay que estar contento con el bronce", comentó Odermatt, que el sábado defenderá título en el gigante y que, a pesar de no obtener los resultados que quería, ya tiene una medalla olímpica de cada metal. Y si por fin hace buenos los pronósticos en la disciplina en la que, aparte de haber ganado cuatro Bolas de Cristal, cuenta más de la mitad (29) de sus 53 victorias en la Copa del Mundo puede capturar una de cada valor en unos mismos Juegos.

"La plata de la combinada me dio confianza para ir a por el oro hoy, que es a lo que venía; está claro", declaró 'Odi', triple campeón del mundo, en cada una de las disciplinas que disputa: descenso, súper y gigante.

"Pero también le puedo dar otro enfoque. Y es que, al final, tuve suerte, porque por sólo tres centésimas yo he ganado el bronce y Nils (Allegre, francés), no. Así que tengo que estar contento", aseguró Odermatt este miércoles en Bormio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy