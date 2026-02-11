Queralt Castellet, séptima en la clasificación para el halfpipe de snowboard

Queralt, cuya primera ronda fue valorada con 78,75 puntos, se mejoró a 81,00 en la segunda y acabó séptima la jornada que reducía de 24 a doce las deportistas que sobre el papel serían suficientes para entrar entre las mejores doce -de las 24 participantes- que estarán en la final de este jueves.

La estadounidense Chloe Kim, que hace cuatro años revalidó el título logrado en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) y que en Italia fue una de las muchas deportistas de su país que defendió la libertad de expresión incluso para cuestionar las iniciativas de su propio gobierno, logró la mejor valoración de la jornada en la primera ronda: 90,25.

Kim, de 25 años y de orígenes coreanos -evidentemente en contra, por tanto, de las políticas de inmigración del gabinete que preside Donald Trump- recibió 2,75 puntos más que la japonesa Sara Shimizu, que se mejoró en la segunda ronda.

Otra estadounidense, Maddie Mastro, que también se mejoró en la segunda ronda, recibió una puntuación de 86,00 puntos. La tercera del día.

Castellet, nacida hace 36 años en Sabadell (Barcelona), bate en estos Juegos -con seis- el récord de participaciones de un o una deportista de España en unos Juegos de invierno rompiendo a su favor la plusmarca que la unía al fondista cántabro Juan Jesús Gutiérrez y a la esquiadora alpina María José Rienda, la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria de Estado para el Deporte.