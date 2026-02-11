SCA Handball Beach: Los convocados para Rosario

El torneo de hándbol playa será clasificatorio para el Mundial de Croacia de la IHF (International Handball Federation) y se jugará en Rosario desde el sábado hasta el martes próximo.

Para la rama femenina hay 3 cupos para el mundial de Croacia, que será del 23 al 28 de junio, mientras que para la masculina solo 2 pasajes.

* Selección femenina. Las guerreras de la arena convocadas son: Alma Brítez, Paola Delgado, Alejandra Rodríguez, Naomi Auteri, Alice Gueyraud, Carimy Aluán, María Alicia Villalba, Ximena Britos, Guadalupe Villalba, Fiorella Cáceres, Sofía Ugarriza y Mariana Amarilla. Entrenadora: Mercedes Aranda. Asistente Técnico: Marian Aluán.

* Selección masculina. Los convocados para el masculino: Nelson Ozorio, Carlos Llanes, Martín Mainero, Christian Saucedo, Javier Fernández, Jonathan Samudio, Álvaro Morínigo, Jimmy Rodas, Óscar Vairoleto, Celso Fernández, Thiago Basualdo y Thiago Diarte. Entrenador: Alexander Candia. Preparador Físico: Cristian Amarilla. Kinesióloga: Liz Centurión. Delegados: Dori Ortigoza y Pablo Delgado.

Convocatoria abierta a Sub 16 Masculino

La Comisión de Selecciones de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH) oficializó la designación del profesor Marcelo Ojeda como entrenador de la Selección Paraguaya Masculina Sub 16 para los compromisos internacionales de la presente temporada.

Siguiendo el hilo de la designación, hay una convocatoria abierta para la participación en la Preselección Masculina Sub 16, que se llevará a cabo este sábado a partir de las 19:00, en el polideportivo de la CPH, en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).