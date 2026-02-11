Scaroni conquista la Montaña Verde y el Tour de Omán; Cristian Rodríguez, segundo

La etapa reina del Tour de Omán se guardó las mejores sensaciones para los últimos kilómetros, donde la general saltó por los aires con la estrategia calculada y contundente del Astana, que copó los dos primeros puestos de la etapa reina y de la general.

Hizo estragos la subida final de 5,7 km al 10,4 por ciento de pendiente media a la árida Montaña Verde. El entonces líder suizo, Mauro Schmid claudicó a la hora de la batalla final y se dejó 38 segundos que le costaron el liderato.

Era el día para el británico Adam Yates, a priori el gran favorito, pero el jefe de filas del UAE se vio sorprendido por el dúo del Astana, capaz de atacar en el momento oportuno para tomar el poder de la prueba.

Dentro del grupo de seis corredores que se jugaron la victoria atacó con decisión el australiano Luke Plapp (Jayco), pero al ciclista "aussie" le fallaron las fuerzas dentro del último km, donde la pendiente quemaba las piernas.

Scaroni (Brescia, 28 años) no se lo pensó dos veces. Lanzó su carta y se fue directo a coronar la cima. Marcó un tiempo de 3h.23.19, a una media de 46 km/hora), seguido a 3 segundos por su compañero del El Ejido Cristián Rodríguez, cerrando el festival del Astana. Plapp llegó finalmente exhausto a 6 segundos, a la vez que Yates.

Movistar volvió a estar en el sector delantero, con los colombianos Nairo Quintana y Diego Pescador de protagonistas, con el séptimo y décimo lugar, respectivamente.

En la general, podio para Scaroni, Rodríguez y Yates, con Mauro Schmnid relegado a la cuarta plaza. Dentro del top 10, Quintana, séptimo, y Pescador, octavo.

Scaroni sucede en el palmarés a Adam Yates, vencedor de las ediciones de 2024 y 2025.