Stolz, campeón y récord en el debut olímpico español en los 1.000 metros

Stolz, que partía como gran favorito en la prueba, superó al neerlandés Jenning de Boo (1:06.28) y al chino Zhongyan Ning (1:07.34). Mejoró el tiempo que el neerlandés Gerald van Velde (1:07.18) en los Juegos de 2002.

El estadounidense fue 13º en sus primeros Juegos Olímpicos, en los de Pekín 2022. Su mejora es palpable y se coloca como uno de los nuevos referentes del patinaje de velocidad, en el que se marcó el quinto récord olímpico consecutiva, uno por cada prueba disputada en este hielo milanés.

El evento estuvo marcado por la repetición de la prueba del neerlandés Joep Wennnemars, que cuando optaba a medalla se vio perjudicado por el mal cambio de calle del chino Ziwen Lian, descalificado. Se lo reprochó el atleta naranja nada más finalizar la prueba, empujando al chino, que no reaccionó, consciente de su culpabilidad.

En la repetición, cansando, Wennemars no pudo mejorar su tiempo, tras una acción que bien pudo costar a los Países Bajos una medalla en una de sus especialidades.

