Atletismo: Apertura de temporada con el Open Tournament

Los atletas romperán el celofán inaugural de las competencias desde las 17:00.
Lea mas: Noche de gala y premiación
La FPA estableció un gran programa con distintas modalidades deportivas, compitiendo atletas de las categorías U16, U18, U20 y Mayores.
Las modalidades para la principal categoría serán: 110 metros c/vallas, lanzamiento de jabalina, 100 metros c/vallas, salto alto, 100 metros llanos-series y finales, salto largo, 1.500 metros, 400 metros llanos FPT, 400 metros llanos FPT, impulsión de bala y 5.000 metros.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los juveniles: 110 metros con vallas masculino (U18, U20), lanzamiento de jabalina femenino y masculino (U16, U18), 100 metros con vallas femenino (U18), bala ambas ramas (U16, U18, U20), 80 metros llanos (U16).