Polideportivo
12 de febrero de 2026 - 20:59

Atletismo: Apertura de temporada con el Open Tournament

La atleta Ana Paula Argüello será gran protagonista del Open.

Este sábado se abre oficialmente la temporada de la Federación Paraguaya de Atletismo (FPA) con el Open Tournament 2026 en las pistas de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Por ABC Color

Los atletas romperán el celofán inaugural de las competencias desde las 17:00.

La FPA estableció un gran programa con distintas modalidades deportivas, compitiendo atletas de las categorías U16, U18, U20 y Mayores.

Las modalidades para la principal categoría serán: 110 metros c/vallas, lanzamiento de jabalina, 100 metros c/vallas, salto alto, 100 metros llanos-series y finales, salto largo, 1.500 metros, 400 metros llanos FPT, 400 metros llanos FPT, impulsión de bala y 5.000 metros.

Los juveniles: 110 metros con vallas masculino (U18, U20), lanzamiento de jabalina femenino y masculino (U16, U18), 100 metros con vallas femenino (U18), bala ambas ramas (U16, U18, U20), 80 metros llanos (U16).