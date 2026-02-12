DeChambeau y Leishman, primeros líderes del torneo LIV de Adelaida

En una jornada en la que el viento sopló con fuerza, DeChambeau, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024, y Leishman completaron la ronda con 66 golpes, seis por debajo del Grange Golf Club de la ciudad del sur de Australia.

A un golpe se situaron los estadounidenses Dustin Johnson y Anthony Kim, quien ha pasado a tener un puesto fijo en el equipo 4Aces en sustitución de su compatriota Patrick Reed, quien decidió abandonar la liga saudí antes de empezar la temporada.

El siguiente grupo perseguidor, a dos golpes de los líderes, lo conforman el español Jon Rahm, el mexicano Abraham Ancer, el norirlandés Graeme McDowell y el chileno Joaquín Niemann, ganador en Adelaida el pasado año.

También tuvieron una buena actuación el colombiano Sebastián Muñoz y el español Josele Ballester, ambos con -3.

Adelaida es la segunda prueba de la temporada de LIV después de la que se celebró en Riad el pasado fin de semana, donde los torneos del circuito saudí empezaron a contar para el ránking mundial.

En la primera cita, se impuso el australiano Elvis Smylie, de 23 años y quien se ha incorporado este curso a la liga saudí.

Smylie fue uno de los más ovacionados por el público en Adelaida en la jornada de hoy, aunque no tuvo su mejor día y acabó con -1.

Es la cuarta ocasión en la que ciudad australiana acoge un torneo de LIV, que lo seguirá incluyendo en su calendario hasta 2031, si bien en 2028 la prueba se trasladará al renovado campo de golf North Adelaide en 2028, ha informado el circuito saudí en un comunicado.

Según LIV, Adelaida ha generado 217 millones de dólares (unos 182 millones de euros) en beneficios económicos y ha atraído a más de 260.000 aficionados, con una asistencia récord prevista para esta semana.

Además de Kim, se ha confirmado que el filipino Miguel Tabuena, de 31 años, formará parte del plantel de 57 jugadores de LIV de esta campaña como comodín ('wild card'), después de que jugara en Riad como invitado.

Tabuena, de 31 años, quedó en tercera posición en las Series Internacionales del circuito asiático el pasado año, donde solo los dos primeros conseguía billete para jugar la liga saudí.