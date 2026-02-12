Finlandia echa a su entrenador de saltos de esquí por beber alcohol

"El entrenador del equipo finlandés de salto de esquí, Igor Medved, ha sido expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina por conducta que viola las reglas y valores del equipo finlandés", informó el propio comité.

"Medved ha regresado a casa hoy. Se trata de problemas relacionados con el alcohol. Nos tomamos muy en serio la infracción del reglamento del equipo", añadió el ente.

Por su parte, Medved declaró estar muy arrepentido por lo sucedido, aunque no trascendió más información del incidente más allá de que "se trata de problemas relacionados con el alcohol".

"Cometí un error y lo siento mucho. Quiero disculparme con todo el equipo finlandés, los atletas y también con la afición. Les deseo paz al equipo para que se concentren en las pruebas y sigan con el buen trabajo", expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lasse Moilanen, asistente de Medved, será ahora el responsable de entrenar al equipo de salto de esquí durante el resto de los Juegos, con el apoyo del entrenador del equipo femenino, Ossi-Pekka Valta, y del director deportivo de la Federación Finlandesa de Esquí, Petter Kukkonen.