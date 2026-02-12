Fútbol de salón: Arrancan las eliminatorias del Campeonato Nacional

El acto oficial tendrá lugar a las 20:00 en el estadio “Campeones del 88”, marcando el inicio de la fase clasificatoria del Grupo 1 del Nacional de salonismo. Posteriormente se jugará el cotejo Villa Hayes vs. Limpio. Por esta serie también jugarán Remansito vs. Benjamín Aceval.

Por el Grupo 2 jugarán Itauguá vs. Ypacaraí y Lambaré vs. Capiatá. Finalmente, por el Grupo 6, animarán San Pedro del Ycuá Mandiyú y Santa Rosa del Aguaray.

* La otra semana. La siguiente serie de partidos se disputarán a partir del miércoles. Por el Grupo 5 jugarán Tebicuary vs. Caazapá.

Por el Grupo 7 Amambay vs. Concepción, por el Grupo 9 Santa Rosa Misiones vs. San Ignacio y por el Grupo 11 Coronel Bogado vs. Carmen del Paraná.

El jueves jugarán Villeta vs. Fernando de la Mora y Ñemby vs. Villa Elisa, por el Grupo 3.

* Semana 3. El campeón Presidente Franco debutará el lunes 23, visitando a Minga Guazú, por el Grupo 8, mientras Hernandarias recibirá a Paranaense.

El martes 24 jugarán Itacurubí vs. San Bernardino y Altos vs. Caacupé (Grupo 4), Capitán Meza vs. Capitán Miranda y Bella Vista Sur vs. Encarnación (Grupo 10).