Heraskevych, tras su expulsión de los Juegos: "Es el precio de nuestra dignidad"

Heraskevych, de 26 años y abanderado de su país en la ceremonia inaugural de los Juegos, lanzó este mensaje después de que el COI formalizara su exclusión ante su negativa a renunciar al casco en la prueba clasificatoria de skeleton en la que iba a participar hoy.

"Es el precio de nuestra dignidad", proclamó el atleta en un mensaje en su cuenta de X, en ucraniano y en inglés, acompañado con una foto con el polémico casco.

Poco antes de conocerse la decisión del COI, Heraskevych publicó un vídeo en el que aclaraba que su deseo era zanjar la polémica, de la que responsabilizó al COI por hacer una interpretación del reglamento que "muchos consideran discriminatoria".

"Propongo acabar con este escándalo. Nunca quise un escándalo con el COI ni lo causé", esgrimió Heraskevych, quien exigió al organismo olímpico levantar la prohibición sobre el casco y disculparse por la presión ejercida sobre él.

También emplazó a la institución que preside Kirsty Coventry a proporcionar generadores de energía a las instalaciones deportivas ucranianas que sufren a diario bombardeos del Ejército ruso como "muestra de solidaridad" con los atletas de su país.

"Para mí, el sacrificio de las personas representadas en el casco significa más que cualquier medalla, porque dieron lo más preciado que tenían. Y el simple respeto hacia ellos es exactamente lo que quiero darles", subrayó Heraskevych antes de formalizarse su expulsión.

Esta medida fue adoptada después de que el deportista ucraniano se reuniera con Conventry y le expresara que no iba a cambiar de postura.