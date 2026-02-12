Jueves 12 de febrero de 2026

Cortina d'Ampezzo (Italia). Los Juegos de Invierno afrontan su sexta jornada de competición con medallas en supergigante femenino de esquí alpino, baches masculinos de esquí estilo libre, 10 kilómetros femeninos de esquí de fondo, boardercross masculino de snowboard, 5.000 metros femeninos de patinaje de velocidad, relevos por equipos de luge (trineo, halfpipe femenino de snowboard y500 metros femeninos y los 1.000 metros masculinos de patinaje de velocidad en pista corta o 'short track'. Por Adrián R. Huber, enviado especial.

Redacción Deportes.- Los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y de la UEFA, Aleksander Ceferin, celebraron en el 50 Congreso del organismo en Bruselas el acuerdo con el Real Madrid y los clubes europeos para acabar con la Superliga anunciado el miércoles.

Madrid. El Atlético de Madrid y el Barça juegan este jueves la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el estadio Metropolitano, un cruce que repite el del año pasado en la que madrileños y catalanes se vieron las caras con victoria del FC Barcelona, a la postre campeón.

Londres. El Arsenal, líder destacado de la Premier League inglesa de fútbol con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City, visita este jueves al Brentford, séptimo clasificado, en el partido que completa la vigésima sexta jornada.

Quito. El Universidad Católica ecuatoriano defiende este jueves (00.30 GMT del viernes) ante el Juventud uruguayo la victoria por 0-1 de la ida cuando ambos se enfrenten en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores.

Ciudad de México. El Cruz Azul mexicano recibe este jueves (01.00 GMT del viernes) en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México al Vancouver FC canadiense en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Redacción Deportes. La UEFA celebra este jueves en Bruselas su 50º Congreso Ordinario, donde se presentará los datos económicos de la temporada 2024-2025, con unos ingresos totales que superaron los 5.000 millones de euros.

Redacción Deportes. La UEFA, reunida en Bruselas con motivo de su 50º Congreso Ordinario, celebra a partir de las 17.00 horas GMT el sorteo de la Liga de Naciones 2026-2027, que jugará su tramo de liga desde el 24-26 de septiembre al 15-17 de noviembre.

Jerez de la Frontera (Cádiz, España). Un estudio de la Universidad de Cádiz ha hallado vestigios del que podría haber sido el primer partido de fútbol que se jugó en España y lo ubica en 1869 en Jerez de la Frontera según explicó, en una entrevista con la Agencia EFE, Rafael Cano, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Por Jesús Sánchez Bonilla

Redacción Deportes. El sueco Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) defiende entre este jueves y el domingo sobre la nieve y el hielo del rally de su país el liderato que ocupa en la general del Mundial de la especialidad tras su victoria en la prueba inaugural, el Rally de Montecarlo, donde su equipo firmó el triplete.

- Previa del primer Campeonato Internacional de Ajedrez Freestyle con el acuerdo de la FIDE

- Rally de Suecia, 2ª prueba del Mundial (hasta 15). Un solo tramo de 10,23 km a las 18:05 GMT en Umeå.

- NBA (-1 GMT): Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks (01.30), Utah Jazz-Portland Trail Blazers (03.00) y Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks (04.00).

- Euroliga. 28ª jornada (FOTO): Barça-Paris y Valencia Basket-Asvel Basket (19.30 GMT).

- Inglaterra (jornada 26): Brentford-Arsenal (20:00 GMT). (FOTO)

- España. Copa del Rey. Semifinales, ida (FOTO): Atlético de Madrid-Barcelona (20.00 GMT).

- 50º Congreso Ordinario de la UEFA (9.00-11.30 GMT. Bruselas Expo Hall 3, Place de Belgique 1). Posterior conferencia de prensa del presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin. (FOTO)

- Sorteo de la Liga de Naciones masculina 2026/27, en Bruselas (17.00 GMT).

- Liga de Campeones femenina. 1/8 final, ida: Atlético de Madrid-Manchester United (FOTO) (20.00 GMT) y Wolfsburgo-Juventus (17.45 GMT).

- Copa Libertadores. 1ª fase, vuelta: U. Católica (Ecu)-Juventud (Uru) (00.30 GMT del viernes).

- Copa de Campeones CONCACAF. 1ª ronda, ida: Cruz Azul-Vancouver (01.00 GMT del viernes).

- Argentina: Comienza la quinta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Tigre-Aldosivi y Argentinos Juniors-River Plate.

- Honduras. Comentario de los partidos del torneo Clausura de Honduras correspondientes a la quinta jornada.

- Panamá. Comentario de la quinta jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

- LIV Golf. Torneo de Adelaida (Australia), en The Grange Golf Club (hasta 15).

- PGA Tour. AT&T Pebble Beach Pro-Am, en los Pebble Beach Golf Links de Pebble Beach, California (EEUU) (hasta 15).

- Pro Liga. India-Argentina masculino, en Rourkela, India (18.30 GMT).

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de Moto2 en el circuito del Algarve, en Portimao (Portugal)

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

. Pruebas con medallas (-1 GMT): supergigante femenino de esquí alpino (11.30), final de baches masculinos de esquí estilo libre (12.15), 10 km femeninos de esquí de fondo (13.00), final de boardercross masculino de snowboard (14.56), 5.000 metros femeninos de patinaje de velocidad (16.30), relevos por equipos de luge (trineo) (18.30), final de halfpipe femenino de snowboard (19.30), finales A de 500 metros femeninos (21.36) y 1.000 metros masculinos (21.48) de patinaje de velocidad en pista corta o 'short track'.

- Torneos ATP 500 en pista dura de Dallas (EEUU) y Róterdam (Países Bajos) y 250 en tierra batida de Buenos Aires (hasta 15).

