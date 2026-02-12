Lollobrigida, campeona olímpica en los 5.000 metros de patinaje de velocidad

Roma, 12 feb (EFE).- La italiana Francesca Lollobrigida dobló su apuesta en estos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 y se colgó su segundo oro, esta vez en los 5.000 metros de patinaje de velocidad, al superar a la neerlandesa Merel Conijn y a la noruega Ragne Wiklund en el hielo de Milán.