Surcoreana Gaon Choi destrona a Chloe Kim y evita su tercer oro seguido en 'halfpipe'

Choi, que había fallado en las dos primeras, forjó su victoria en la tercera ronda, en la que sumó 90,25 puntos, relegando al segundo puesto a la estadounidense Kim, que en los Juegos de Pekín había revalidado el título logrado cuatro años antes en PyeongChang (Corea del Sur) y que no pudo capturar un tercer oro seguido al no mejorar, ni en la segunda, ni en la tercera ronda los 88,00 de su primera bajada.

La japonesa Mitsuki Ono, con los 85,00 de su primer ejercicio, capturó bronce en una la disciplina en la que, para comprensión de los menos iniciados, los jueces valoraron la amplitud, la dificultad, la ejecución, la variedad y el estilo de las contendientes; que dispusieron de tres oportunidades, decidiendo su clasificación final el mejor de sus tres ejercicios.

Kim, que hace cuatro años ya podía ser triple campeona olímpica de no ser porque en los Juegos de Sochi'14 (Rusia) no la permitieron competir con 13, apuntaba a igualar los tres títulos que consiguió en esta modalidad su compatriota Shaun White. Con la diferencia que el 'tomate volador' no había capturado sus oros de forma consecutiva. Despuntó hace 20 años en los Juegos de Turín; se confirmó en los de Vancouver 2010 (Canadá) y asombró con su tercer oro en los de PyeongChang. Una marca que lo sigue señalando como el mejor de la historia en esta modalidad.

La californiana, que lo pudo haber mejorado, se quedó a un paso de igualar a White; porque esta vez la superó una deportista de Corea del Sur -la tierra de sus ancestros-, que demostró que no por casualidad lidera la Copa del Mundo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras fallar en las dos primeras rondas, Choi 'planchó' su último ejercicio, presionó a la estadounidense -recuperada de una lesión de hombro y una de las numerosas deportistas de esta nacionalidad que durante estos Juegos cuestionó públicamente la actuación del gobierno que preside Donald Trump- y le acabó birlando el oro.

Mitsuki Ono, segunda tras la primera ronda, no mejoró en ninguna de las dos restantes sus 88.00 y, tras el sensacional ejercicio de Choi, bajo un escalón en el podio y se tuvo que conformar con el bronce.

Queralt, de 36 años, medallista olímpica de plata en el 'halfpipe' de snowboard de Pekín 2022 -que se convirtió en la única española de la historia con seis participaciones en citas invernales-, se cayó en la primera ronda, en la que sólo recibió 4.75 puntos; se mejoró al noveno puesto provisional, con 24.00, en la segunda; y, con los 33,50 que recibió en la tercera, concluyó décima.

Castellet, que por edad podría ser la madre de la flamante campeona olímpica, llegó a desplazar de la octava plaza provisional a la canadiense Elizabeth Hosking. Pero en la tercera ronda se mejoraron la japonesa Sara Shimizu -que acabó cuarta a los 16 años- y la flamante campeona, por lo que la catalana concluyó décima.

Natural de Sabadell (Barcelona), Queralt se convirtió en la primera deportista española con seis comparecencias olímpicas invernales; deshaciendo su favor el récord de cinco que compartía con el fondista cántabro Juan Jesús Gutiérrez y con la andaluza María José Rienda, la española con más victorias en la Copa del Mundo de esquí alpino (6) -que se acabaría convirtiendo en la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria de Estado para el Deporte-.

Queralt, que ya había rozado el podio en Vancouver, ganó plata hace dos años, en los Juegos de Pekín. Se convirtió de esa forma en la segunda mujer española en ganar una medalla olímpica invernal, después de la madrileña Blanca Fernández Ochoa. La quinta de toda la historia de España y la segunda de más valor después del oro que ganó 'Paquito', hermano de la anterior, en el eslalon de esquí alpino de los Juegos de Sapporo'72 (Japón).

Asimismo subcampeona del mundo en 2015, en Kreischberg (Austria), y bronce mundial seis años después en Aspen (EEUU ), con medallas de todos los metales en los X Games, Queralt no acabó capturando una medalla que, según declaró a Efe antes de los Juegos, veía "factible". El diploma se le escapó por dos puestos; pero la campeona barcelonesa hizo historia del deporte español en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo.