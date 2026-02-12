Polideportivo
12 de febrero de 2026 - 21:21

Yacaré XV presenta su camino en el Súper Rugby Américas 2026

Los Yacaré serán protagonistas de la nueva edición del Súper Rugby Américas.

Este viernes se realizará la presentación oficial del camino de los Yacaré XV en el Súper Rugby Américas de la presente temporada.

Por ABC Color

La rueda de prensa será a las 14:30 de este viernes, donde se anunciará el camino que recorrerá la franquicia de la Unión Rugby del Paraguay, que debutará la otra semana.

Los Yacaré jugarán la VII Edición del certamen continental, junto a equipos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

El evento tendrá lugar en el Salón Medallistas Olímpicos del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en Luque.

Será la primera vez que compitan 8 equipos en el torneo, con la incorporación de Capibaras, del Litoral argentino (Rosario, Santa Fé y Entre Ríos).

Así, serán 4 equipos argentinos Dogos, Pampas, Tarucas y Capibaras (Litoral); Cobras de Brasil, Peñarol de Uruguay y Selkman de Chile.