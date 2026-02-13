Alejo, entrenador de Marco Odermatt: "Estamos a tope para el gigante de mañana"

Odermatt, de 28 años, líder sólido de la Copa del Mundo, cuyas últimas cuatro ediciones se ha anotado, llegó a esta cita invernal como firme candidato a emular a otros dos mitos del esquí alpino: el austriaco Toni Sailer -en los Juegos de Cortina d'Ampezzo de 1956- y el francés Jean-Claude Killy -ante su afición, en los de Grenoble'68-, los únicos que habían ganado tres oros en esquí alpino unos mismos Juegos Olímpicos.

El ídolo deportivo de la Confederación Helvética, 'gran capitán' de su muy potente equipo de esquí alpino, no sólo no lo ha conseguido, sino que, encima, ha sido su compatriota Franjo von Allmen el que lo ha relegado a un segundo plano, igualando a Sailer y a Killy al triunfar en el descenso del pasado sábado, la combinada del lunes y el supergigante del miércoles.

A 'Odi' -campeón mundial y ganador de la Copa del Mundo en las tres disciplinas que disputa: descenso, súper y gigante- le queda, no obstante, su 'bala de oro' en el gigante de esta sábado, en Bormio. Una modalidad en la que también ha ganado cuatro veces la Copa del Mundo, en la que cuenta más de la mitad (29) de sus 53 triunfos. Y en la que defenderá el título olímpico logrado hace cuatro años en Yanqing, en los Juegos de Pekín 2022.

"Está claro que ya quisieran muchos conseguir dos medallas en unos Juegos. La mayoría estarían bien contentos. Pero cuando tu baremo está tan alto, tienes tanta experiencia y, sobre el papel estás ahí, está totalmente permitida la frustración. Forma parte, también, del aprendizaje y del crecimiento", apuntó el entrenador de Odermatt, que dirigió, entre otras, a la andaluza de origen chileno Carolina Ruiz -la única española que ha ganado un descenso de la Copa del Mundo: el de Meribel (Francia) de 2013- y a la 'súper-campeona' suiza Lara Gut-Behrami.

"Él se encuentra bien con sus bajadas. Sus bajadas han sido sólidas; con algunos pequeños fallos, pero sólidas. Y sin querer ponerlo como excusa, creo que otra cosa hubiese sucedido si nos hubiéramos encontrado la habitual pista dura de Bormio, con tramos tan difíciles como la del otro día en Crans Montana (Suiza), por ejemplo, en los que él puede marcar la diferencia", explicó a EFE el prestigioso técnico andaluz.

"Comparándolo con MotoGP, él es como (Marc) Márquez o como (el australiano Casey) Stoner, que era de 'stop and go'. Él es de generar velocidad en las partes difíciles y mantenerla en las partes de deslizamiento", apuntó Alejo en referencia a Odermatt, que en estos Juegos ganó plata -junto a Loic Meillard- en la combinada y bronce en el supergigante.

"Hay otros deportistas, como (Franjo) von Allmen, que mantiene una velocidad media altísima y no hay quien lo pare. Marco (Odermatt) es más de 'frenada-aceleración', 'frenada-aceleración'. Pero el gigante lo va afrontar bien", dijo.

"En el 'súper' sufrió su pequeña decepción el miércoles, porque no lo has conseguido, pero eso es algo que, al final, se asume. A los diez o quince minutos está diciendo 'bueno, no gané, pero es una medalla. Ha habido dos tíos más rápidos que yo'. Sabe que tuvo un par de fallos, no hizo la bajada perfecta, porque la bajada perfecta no existe. Se decepciona un rato, pero enseguida sigue hacia adelante", declaró a EFE el hombre que mantiene físicamente a punto al gran campeón helvético, que, pase lo que pase en estos Juegos, hace tiempo que es historia viva del esquí alpino.

"Estamos a tope para el gigante y en el portillón de salida Marco estará a tope. Ayer tuvo descanso, hoy hizo algo de esquí libre en pista, y ahora haremos un poco de jornada de activación. Así que vamos a por ello", manifestó José Luis Alejo con miras al gigante, en el que Odermatt intentará revalidar título olímpico este sábado.