El brasileño Nicholas Santos regresa a la competición

"Ya es oficial. Regreso a la piscina como deportista profesional", señaló Santos a través de un mensaje difundido en las redes sociales.

De este modo, Santos volverá a las corcheras más de tres años después de colgar el bañador en diciembre de 2022, tras coronarse por cuarta vez campeón universal de los 50 mariposa en piscina corta en los Mundiales disputados en la ciudad australiana de Melbourne.

Un oro que convirtió al brasileño, que entonces contaba con 42 años y 10 meses, en el nadador más veterano en subir a lo más alto del podio en unos Campeonatos del Mundo.

Toda una gesta que palidecería en el caso de que Santos, que ya participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y de Londres 2012, lograse la clasificación para Los Ángeles, a los que el nadador de Ribeirao Preto llegaría con 48 años.

Santos parece empeñado en demostrar que la edad es para él un simple número más, como dejó claro al establecer el pasado 2 de noviembre un nuevo récord del mundo máster en la categoría de entre 45 y 49 años con un tiempo de 23.15 segundos.

Una marca que hubiera permitido al brasileño acceder a las semifinales de los 50 mariposa en los Campeonatos del Mundo de piscina larga disputados el pasado año en Singapur.

Todo un aviso para los rivales, ya que Nicholas Santos parece dispuesto a no perderse el estreno en el programa olímpico de su prueba fetiche, los 50 metros mariposa.