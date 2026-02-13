Hándbol playa: Debutan los guerreros

El certamen de hándbol playa es clasificatorio para el Mundial de Croacia de la IHF (International Handball Federation), que se jugará del 23 al 28 de junio próximos.

En la rama femenina, el SCA otorgará 3 cupos, mientras que en masculino hay 2 pasajes.

Partidos en el debut

Ambas escuadras guerreras tendrán complicados partidos en la fecha inaugural, que se jugará este sábado.

A las 9:00 debutarán las guerreras contra Brasil y el segundo partido lo disputarán a las 18:30 contra las anfitrionas, Argentina.

En cuanto a los partidos para los albirrojos, en primer turno, a las 11:30, debutarán contra Uruguay. El segundo partido será contra Brasil, a las 15:30.