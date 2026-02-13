Los momentos del día olímpico: el octavo oro de Klaebo y la caída de Ilia Malinin

Klaebo se propuso repetir en los Juegos su proeza del Mundial de 2025: ganar las seis pruebas de esquí de fondo. Y va por buen camino: tres eventos, tres oros. El tercero llegó en los 10 kilómetros estilo libre, con casi cinco segundos de ventaja sobre el francés Mathis Desloges.

Con ocho oros en total en su carrera, ya empata con los máximos campeones de invierno de la historia, todos ellos noruegos: Marit Bjorgen, Ole Einar Bjorndalen y Bjorn Daehlie. Le quedan tres opciones para quedarse en solitario en lo más alto de esa tabla.

La mitad de oros en su vida lleva el biatleta francés Quentin Fillon Maillet. Este viernes, en el esprint de 10 kilómetros, sumó el cuarto campeonato a un palmarés en el que lucen siete medallas olímpicas y diecinueve mundiales (cinco de oro). Con este metal, empata al también biatleta Martin Fourcade como el máximo medallista olímpico de invierno de nacionalidad francesa por número, aunque él ganó seis oros.

En patinaje de velocidad, Metodej Jilek le dio a la República Checa la primera medalla de su historia en los 10.000 metros masculinos, la prueba más larga de este deporte, y ese metal fue de oro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cerca estuvieron los neerlandeses de quedarse sin medalla en una distancia en la que habían estado en el podio los últimos diez Juegos de invierno, todos desde Calgary 1988. Jorrit Bergsma, que ya fue primero en Sochi 2014 y segundo en Pieonchang 2018, salvó el honor para su país al hacerse con el bronce.

En snowboard halfpipe, el gran triunfador de la jornada fue Japón. No pudieron celebrar una nueva medalla del veterano (a sus 27 años) Ayumu Hirano, que llevaba tres Juegos consecutivos en el podio y defendía el oro de Pekín 2022, pero coparon cuatro de las siete primeras posiciones de la tabla.

Yuto Totsuka (oro), Ryusei Yamada (bronce) y Ruka Hirano (cuarto) fueron de los mejores de la competición. Solo se coló entre ellos, impidiendo el monopolio del podio, el australiano Scotty James, campeón del mundo en 2025, que se quedó la plata.

Además, este viernes dio inicio el skeleton femenino. Aunque las medallas no se repartirán hasta que no concluyan todas las carreras este sábado, el evento ya tiene su primera gran historia.

Nicole Silveira, abanderada de Brasil en la ceremonia de apertura, compite contra la que es su pareja sentimental, la representante de Bélgica Kim Meylemans. Se conocieron mientras disputaban la Copa del Mundo de este deporte y se prometieron en 2024. Por el momento, con dos carreras disputadas, la belga es octava, mientras que la brasileña es duodécima.

Y, después de un día de descanso, el patinaje artístico volvió a cerrar la jornada con la categoría individual masculina. En ella se produjo la mayor sorpresa del patinaje hasta ahora.

Cuando todos los ojos estaban puestos en el programa de siete saltos cuádruples de Ilia Malinin, el estadounidense se deshizo bajo presión y falló en más de la mitad, hasta terminar en octava posición a pesar de la ventaja que tenía por haber ganado el programa corto.

Entre las ruinas de sus caídas aprovechó la ocasión el kazajo Mikhail Shaidorov, vigente subcampeón del mundo, que no falló donde todos los demás sí lo hicieron para llevarse el oro.