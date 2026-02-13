Súper Rugby Américas: Yacaré prepara su mandíbula

En la rueda de prensa se dio a conocer el fixture que tendrán los Yacaré del rugby en estos SRA.

Lea mas: Yacaré presenta su camino

Por la primera rueda, el debut será el sábado 21 de este mes, enfrentando a los Pampas de Argentina. en el estadio “Héroes de Curupayty”.

Los dos siguientes partidos serán de visitante. El sábado 28 se aprestarán maletas para Chile, con el propósito de enfrentar a Selkman.

El domingo 8 de marzo se prepara otro viaje, esta vez hacia Brasil, para jugar contra el bien reforzado Cobras.

Los dos cotejos siguientes serán de local, primero contra el debutante Capibaras XV del Litoral Argentino, el sábado 14 de marzo.

Posteriormente, el encuentro sabatino del 21 de marzo contra los Tarucas de Argentina.

El viernes 27 de marzo, los reptiles se medirán a los campeones vigentes, Peñarol de Uruguay.

El último partido de la rueda será contra Dogos, el sábado 11 de abril.

Para la segunda rueda, las localías son invertidas, y las fechas serán el 17, 25 de abril, 1, 8, 23 y 30 de mayo, y finalmente el 5 de junio.

* Empate contra Capibaras. En uno de los partidos de pretemporada, los Yacaré disputaron un amistoso contra los debutantes Capibaras XV que fue el primer partido histórico para los argentinos que desde esta temporada jugarán el SRA.

El resultado fue paridad de 57-57, en el juego disputado en el Club Aranduróga, en Corrientes.

Jornada Infantil

Este sábado se realizará una jornada de rugby infantil entre los Yacaré y los niños y niñas de los clubes de la Unión de Rugby del Paraguay.

Será en el estadio “Héroes de Curupayty”, de 9:00 a 11:00.