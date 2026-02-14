Domen Prevc: "Mi segundo salto es un salto con el que había soñado"

Prevc, de 26 años, sexto en el trampolín normal, se había resarcido, en parte, al ganar, junto a su hermana Nika -asimismo gran dominadora del circuito femenino- a Anze Lanisek y a Nika Vodan el oro la prueba por equipos mixtos; pero al fin respira tranquilo al haberse proclamado campeón olímpico individual en el trampolín 'principal'.

"Me da la impresión de que era yo el único que no daba por hecho que esta medalla de oro iba a ser mía", manifestó Domen, ganador, a principios de enero, del Cuatro Trampolines -en los que emuló, diez años después, a su hermano Peter, convirtiéndose en la primera pareja de hermanos en ganar el prestigioso torneo navideño a lo largo de sus 74 ediciones- y líder destacado de la Copa del Mundo, en la que cuenta, tras sus dos victorias en Willingen (Alemania), once triunfos esta temporada.

"Sabía que iba a ser una dura lucha, pero la meteorología estuvo de mi lado; ya que casi no tuve viento de cola", explicó Prevc, que la pasada campaña batió el récord mundial al saltar 254,5 metros en el trampolín gigante de Planica (Eslovenia), poco después de ganar dos oros en los Mundiales de Trondheim (Noruega).

"Hice dos saltos buenos. El primero estuvo bien; pero el segundo salto fue un salto con el que he soñado", explicó el astro esloveno, que hace tres fines de semana se proclamó campeón del mundo de vuelo, en Oberstdorf (Alemania) y que lidera la general de la Copa del Mundo nada menos que con 625 puntos de ventaja sobre otra estrella, el japonés Ryoyu Kobayashi, que este sábado acabó sexto en Predazzo.

"Simplemente, quería disfrutarlo. Lo he conseguido y ahora estoy muy feliz", manifestó Prevc tras su sensacional victoria en el trampolín largo de Predazzo.