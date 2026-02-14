Fórmula 1: Test de Baréin deja a la luz opiniones adversas

Los monoplazas presentan hoy una revolución técnica que ha dividido el paddock antes de la primera carrera de F1 de marzo, donde 11 equipos deben entender la potencia de los autos, que se reparten entre combustión y electricidad.
El nuevo reglamento modifica profundamente los autos, con aerodinámica retocada, motores híbridos con un nuevo botón “boost” para acelerones repentinos y facilitar los adelantamientos.
Para Verstappen los coches del 2026 “la parecen a Fórmula E con esteroides”, calificándolos de “anti-racing”.
Hamilton señaló que las regulaciones son “ridículamente complejas” y pidió a la FIA que todas las escuderías compitan “en pie de igualdad”.
Sin embargo, Norris señaló que le “parece divertido” y que lo ha disfrutado mucho.