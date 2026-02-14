Polideportivo
Fórmula 1: Test de Baréin deja a la luz opiniones adversas

El campeón Lando Norris con su McLaren, en Baréin. AFP
En la pretemporada de la Fórmula 1, con el primer test oficial de este año en Baréin dejan opiniones adversas de los protagonistas, como las de los múltiples campeones el neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton, mientras otros, como el novel campeón británico Lando Norris, se puso del otro lado de la vereda.

Los monoplazas presentan hoy una revolución técnica que ha dividido el paddock antes de la primera carrera de F1 de marzo, donde 11 equipos deben entender la potencia de los autos, que se reparten entre combustión y electricidad.

El nuevo reglamento modifica profundamente los autos, con aerodinámica retocada, motores híbridos con un nuevo botón “boost” para acelerones repentinos y facilitar los adelantamientos.

Para Verstappen los coches del 2026 “la parecen a Fórmula E con esteroides”, calificándolos de “anti-racing”.

Hamilton señaló que las regulaciones son “ridículamente complejas” y pidió a la FIA que todas las escuderías compitan “en pie de igualdad”.

Sin embargo, Norris señaló que le “parece divertido” y que lo ha disfrutado mucho.