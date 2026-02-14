Fútbol de salón: Triunfo de Villa Hayes en el arranque del Nacional

En el partido inaugural del salonismo por el Grupo 1 de las eliminatorias, Villa Hayes se impuso por 5-3 a Limpio.
El combinado local solo debió superar el nerviosismo del debut, pues los limpeños convirtieron el 0-1 parcial, para el que los chaqueños despeguen y pongan el 5-1 para ir a vestuarios.
En la complementaria, controlando las alternativas del juego, “permitieron” dos goles mas de la visita, pero sin peligrar la conquista de estos dos primeros puntos. Los tricampeones iniciaron bien el camino hacia una nueva aventura nacional.
En el otro partido por este grupo, Remansito y Benjamín Aceval igualaron 2-2, queda libre Cerrito.
En el Grupo 2, Lambaré le ganó 4-3 a Capiatá, mientras Itauguá e Ypacaraí igualaron 1-1.
Por el Grupo 6, San Pedro del Ycuá Mandiyú y Santa Rosa del Aguaray jugaban anoche, pues el viernes quedó suspendido por las inclemencias del tiempo.
Mañana siguen los juegos clasificatorios.