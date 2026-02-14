Polideportivo
14 de febrero de 2026 - 15:05

Hollie Davidson, primera mujer que arbitra un partido del Seis Naciones masculino

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- La colegiada escocesa Hollie Davidson se convirtió este sábado, en el partido entre Irlanda e Italia, en la primera mujer que arbitra un encuentro del torneo masculino del Seis Naciones de rugby.

Davidson fue la encargada de dirigir la final de la Copa del Mundo femenina de este deporte el pasado 27 de septiembre entre Canadá e Inglaterra, en Londres, en la que se impusieron las británicas.

Este sábado, en el Aviva Stadium dublinés, no le faltó el trabajo a la escocesa, que en la primera parte mostró sus primeras tarjetas amarillas de su carrera en el torneo más importante de rugby del hemisferio norte.

El italiano Lynagh, en el minuto 11, y el irlandés Casey, en el 32, fueron amonestados por Hollie Davidson.

En el partido de la segunda jornada del Seis Naciones, Irlanda se impuso a Italia por 20-13.

