La australiana Jakara Anthony, primera campeona olímpica en baches dual

Este formato de eliminatorias directas en el que dos esquiadores en pistas paralelas combinan técnica, saltos y velocidad en carreras de menos de 30 segundos, coronó a su primera campeona, la australiana Anthony, medalla de oro en los Juegos de Pekín 2022.

La esquiadora 'aussie' se impuso con claridad en la final a la estadounidense Jaelin Kauff, medalla de plata, a la que ganó con una puntuación de 20-15 en la pista de Livigno, de 250 metros de longitud y con un desnivel de 28 grados.

El bronce fue también para la estadounidense Elizabeth Lemley, que pese a sufrir una aparatosa caída en las semifinales contra Anthony, se impuso a la francesa Perrine Laffont y consiguió subirse al podio.