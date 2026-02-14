Lucas Pinheiro apunta con claridad al oro para Brasil en el gigante de esquí alpino

Pinheiro, nacido hace 25 años en Oslo, que comenzó compitiendo como Lucas Braathen para Noruega -país para el que logró cinco de sus primeras seis victorias en la Copa del Mundo- y que desde hace dos temporadas lo hace para Brasil -nación para la que ganó, el pasado noviembre, el eslalon de Levi (Finlandia)- cubrió el primer recorrido en la pista Stelvio de forma espectacular: en un minuto, 13 segundos y 92 centésimas, exactamente 95 menos que el suizo Marco Odermatt, que defiende título y es, asimismo, campeón mundial y cuádruple ganador de la Copa del Mundo de la disciplina.

Otro suizo, Loic Meillard, ocupa, a un segundo y 57 centésimas, la tercera plaza provisional de una prueba que se decidirá con la segunda y decisiva manga, a partir de la una y media de la tarde (las 12:30 horas GMT).

Pinheiro apunta al oro, pero si acaba en el podio también ganaría la primera medalla olímpica invernal de toda la historia de Brasil.