Nikaido lidera, delante de Prevc, la prueba olímpica en el trampolín largo de Predazzo

Nikaido, bronce en el trampolín normal el pasado lunes, saltó 140 metros y lidera con claridad, tas completarse la primera ronda, al sumar 154 puntos: siete más que Prevc, que ejecutó un salto de 147 metros.

El noruego Kristoffer Eriksen Sundal -con un salto de 136 metros, valorado en 145 puntos- ocupa la tercera plaza provisional de una prueba que se resolverá a continuación con la decisiva segunda ronda, en la que no estará el noruego Marius Lindvik, que defendía título, pero que no pasó el corte que redujo a treinta los cincuenta participantes.

Tampoco estarán en la resolución de la prueba los austriacos Daniel Tschofenig y Stefan Kraft, dos de las más grandes figuras del circuito.

Tschofenig, ganador de la última edición de la Copa del Mundo y que había acabado octavo la primera ronda, fue descalificado por irregularidades en el tamaño de sus botas; Kraft, triple ganador del Globo de Cristal, en la que, con 46, es el saltador en activo con más triunfos -y el segundo de toda la historia, a siete triunfos de su compatriota Gregor Schlierenzauer- concluyó trigésimo séptimo y no pasó el corte.

