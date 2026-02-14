Sábado 14 de febrero de 2026

Redacción Deportes. La estremecedora caída de la estadounidense Lindsey Vonn, el dominio de Johannes Hoesloft Klaebo en el esquí de fondo y la polémica por el casco del ucraniano Vladyslav Heraskevych han marcado la primera mitad de los Juegos de Milán-Cortina 2026, que llegan este sábado a su ecuador.

Inglewood (California, EE.UU.). El 'All Star' de la NBA reúne este sábado a los mejores tiradores de la NBA para los tradicionales concursos de triples, mates y desafío de habilidades, uno de los espectáculos más icónicos de la franquicia. Información de Mikaela Viqueira

Redacción deportes. Escocia e Inglaterra disputan la Copa Calcuta, el origen del torneo más antiguo del mundo, el Seis Naciones que vive este sábado su segunda jornada de la edición de 2026, en la que el sábado también se juega el Irlanda-Italia, y el Gales-Francia el domingo.

- Rally de Suecia, 2ª prueba del Mundial (hasta 15). Siete tramos, el último a las 17.05 GMT.

- Fin de semana del All Stars de la NBA, en California (hasta 15). Concursos de triples y mates. Información de Mikaela Viqueira

- España. Liga Endesa. 20ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Casademont Zaragoza Joventut (18.00), Covirán Granada-Dreamland Gran Canaria (19.00), La Laguna Tenerife-Río Breogán (20.00) y UCAM Murcia-San Pablo Burgos (21.00).

- Tour de la Provenza, en Francia (hasta 15).

- España. LaLiga EA Sports. 24ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Espanyol-Celta (14.00), Getafe-Villarreal (16.15), Sevilla-Alavés, Real Madrid-Real Sociedad (21.00)

- Copa de Inglaterra (cuarta ronda)(-1 GMT): Manchester City-Salford City (16:00), Aston Villa-Newcastle (18:45) y Liverpool-Brighton (21:00).

- Bundesliga alemana (jornada 22)(-1 GMT): Werder Bremen-Bayern Múnich (15:30). (FOTO)

- Liga francesa (jornada 22)(-1 GMT): Marsella-Estrasburgo (17:00) y París FC-Lens (21:05).

- Liga italiana (jornada 25) (FOTO)(-1 GMT): Como-Fiorentina (15:00) y Inter-Juventus (20:45).

- Las Chivas de Guadalajara, líderes, recibirán al América en el derbi del fútbol mexicano, en la sexta jornada del torneo Clausura, que tendrá otros partidos sabatinos: Monterrey-León, Pachuca-Atlas, San Luis Querétaro y Juárez-Necaxa.

- LIV Golf. Torneo de Adelaida (Australia), en The Grange Golf Club (hasta 15).

- PGA Tour. AT&T Pebble Beach Pro-Am, en los Pebble Beach Golf Links de Pebble Beach, California (EEUU) (hasta 15).

- Pro Liga. Australia-Argentina femenino, en Hobart (07.30).

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de Moto3 en el circuito de Jerez (y 15)

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

. Pruebas con medallas (-1 GMT): baches dual femenino de esquí estilo libre (11.46), relevos 4x7,5 km femeninos de esquí de fondo (12.00), 2ª manga del gigante masculino de esquí alpino (13.30), sprint femenino 7,5 km de biatlón (14.45), 500 metros masculinos de patinaje de velocidad (17.00), 4ª manga de skeleton femenino (19.35), saltos masculinos desde el trampolín largo de esquí nórdico (19.57) y final A de 1.500 metros masculinos de patinaje de velocidad en pista corta o 'short track' (22.42).

- Seis Naciones. 2ª jornada: Irlanda-ItaliaSeis Naciones. (14:10 GMT) y Escocia-Inglaterra (16:40 GMT).

- Torneos ATP 500 en pista dura de Dallas (EEUU) y Róterdam (Países Bajos) y 250 en tierra batida de Buenos Aires (hasta 15).

- Entrevista a Gustavo Santoscoy, director del Abierto de tenis de Mérida, torneo 500 de la WTA que se jugará este mes con la presencia de la española Paula Badosa, entre otras jugadoras de primer nivel.

- SailGP. Segunda prueba de la temporada, en Nueva Zelanda (y 15)

