SCA Beach Handball: Estreno en Rosario

El torneo es clasificatorio al Mundial de Beach Handball de Croacia, que se disputará del 23 al 28 de junio de este año.

En el primer partido de este sábado, en la rama varonil, Paraguay derrotó a Uruguay en los shoot out, tras paridad 1-1 en sets. El primer chico fue para los orientales: 14-22. Luego se repusieron los guaraníes 20-18, para cerrar 8-6 en el shoot out decisivo.

En el segundo partido, Paraguay no pudo contra el vigente campeón Brasil, para caer 2-0. El score parcial de 22-16 y 22-10.

Los albirrojos enfrentarán a Chile y Argentina, aguardando resultados para saber sobre el avance a la etapa semifinal, donde jugarán 2° vs. 3° y 1° vs. 4°.

* Derrotas en femenino. En cuanto a los partidos de las paraguayas, hubo derrota en ambos partidos de la jornada inaugural. Contra Brasil cayó 2-0. En el primer set fue 18-14 y en el segundo 20-12.

En el choque de fondo, las anfitrionas se llevaron los laureles contra las albirrojas. Las campeonas del mundo se impusieron 2-0 con notable superioridad a las paraguayas, por el marcador de 20-11 y 26-8.

Este domingo, las chicas jugarán contra Chile y el lunes contra Uruguay, para cerrar la primera fase. Las semifinales serán entre el 2° vs. 3° y 1° vs. 4°.