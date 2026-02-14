Valparaiso Cerro Abajo 2026, la edición más abierta para elegir al "rey del puerto"

Hasta el otrora puerto principal del Pacífico sur han llegado cerca de medio centenar de corredores, entre hombres y mujeres, liderados por el ganador de la competición pasada y uno de los grandes monarcas de la colorida ciudad, el noruego el checo Tomáš Slavík, tetracampeón de la carrera, referente histórico de la competencia y favorito del público cada vez que pisa suelo porteño.

A Slavik, a que ha hecho de Valparaiso su bastión, tratará de robarle el cetro el chileno Felipe Agurto, que se quedó al borde de la gloria en 2025 y que este año llega con la misma ambición pero con más experiencia.

Al cuarteto de favoritos se unen "riders" de peso mundial el colombiano Camilo Sánchez, habitual protagonista del circuito Red Bull Cerro Abajo y hombre de muchas finales (fue campeón Red Bull Monserrate y Red Bull Guanajuato Cerro Abajo en 2022 y 2023) y el brasileño Lucas Borba, uno de las celebridades del descenso urbano mundial, que ya sabe lo que es conquistar la gloria en el puerto: sorprendió ca Slavik en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024.

Entre las posibles sorpresas se esconde el alemán Johannes Fischbach, excampeón mundial de four cross, con una extensa trayectoria en el downhill urbano, famoso su velocidad y manejo agresivo en trazados urbanos, y entre los posibles animadores de la competecncia urbanitas como Brook Macdonald, Sam Blenkinsop y Wyn Masters desde Nueva Zelanda;

En la misma línea están los franceses Alex Rudeau y Adrien Loron; los británicos Phil Atwill y Harry Molloy; el suizo Marius Perraudin; y el griego Socratis Zotos.

Sin olvidar al británico Bernard Kerr, uno de los pilotos más explosivos del descenso mundial y tricampeón del Red Bull Hardline (2016, 2019 y 2021), quien llegará directamente desde Red Bull Hardline Tasmania, sumando aún más peso competitivo a una grilla ya cargada de talento y que asegura espectáculo garantizado.

Las miradas estarán igualmente puesta en la que se considera una de las jovenes promesas del circuito: el mexicano Toti Hope, que ya ganó el "Red Bull Cerro Al Barrio".

La organización confirmó que serán tres deportistas quienes participen de la llamada "Progression Session" de esta edición, consistente en una etapa gradual no cronometrada durante los reconocimientos de pista y prácticas libres.

Y ahí buscarán su corona las chilenas Fernanda Gildemeister, Paz Gallo y Fernanda Quiroga, presentes en ediciones anteriores y pioneras en el puerto.

La carrera arranca este domingo 15 de febrero, a partir de las 15:00 horas local (18.GMT) desde el llamado "Drop Del Limón", el icónico punto que da inicio a un vertiginoso descenso urbano de 1,6 kilómetros que combina adrenalina, historia, y técnica.

Y en el que los competidores superan velocidades cercanas a los 40 km/hora en algunos tramos en medio de escaleras, drops y saltos el denominado Salto al Pacífico, de 4 metros verticales y que en la caída atraviesa por medio de la casa de uno de los vecinos del barrio conocido como "Cerro Cárcel".

El trayecto continúa con el Salto Garage a Garage y el Salto Angélica, y tal como ocurrió en la edición pasada, se dejan atrás las clásicas escaleras de Boccaccio para apostar nuevamente por las escaleras de Lyon uno de los sectores más técnicos y aplaudidos por los rider.

Aquí viene una de las novedades del track, con la incorporación del Wallride Jovellanos, un tramo donde los pilotos vienen desde una sección de tierra hacia la pared, pasando con ambas ruedas en un ángulo casi completamente horizontal.

El descenso sigue con dos saltos, el Salto Doble y el Salto Tricolor, este último siendo uno de los “drops” más exigentes de la carrera, donde los pilotos vuelan a toda velocidad desde Plaza Bismarck hacia el resto de la pista.

Entre otros de los sectores y obstáculos que marcarán esta edición figuran la zona de velocidad de Moto GP del legendario Wallride Atahualpa, la ya clásica Plaza de las Chapitas, el Salto Whale Tail, el Salto del Container Oxxo, el Salto Honor Magic 8 Lite y el cruce final en la icónica Pérgola.