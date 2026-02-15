Brignone lidera el gigante; Shiffrin es séptima tras la primera manga

En su primera bajada, Brignone -que el jueves ganó oro en el supergigante- cubrió la pista Olympia delle Tofane en un minuto, tres segundos y 23 centésimas, 34 menos que la alemana, que es segunda.

Otra italiana, Sofia Goggia, ocupa la tercera plaza provisional de una prueba que se resolverá con la decisiva segunda manga, a partir de la una y media de la tarde (las 12:30 horas GMT).

Shiffrin -quíntuple ganadora de la Copa del Mundo y con 18 medallas en grandes eventos- es séptima, a un segundo y dos centésimas, en una prueba en la que, curiosamente, la noruega Thea Louise Stjernesund, la albanesa Lara Colturi y la sueca Sara Hector -que defiende el título que ganó en los Juegos de Pekín 2022- comparten, con idéntico crono, la cuarta plaza.

La austriaca Julia Scheib, líder de la Copa del Mundo de la disciplina, es undécima a un segundo y trece centésimas.

