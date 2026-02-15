El eritreo Biniam Girmay gana al esprint la Clásica de Almería

Antes de la meta, la Clásica vivió su propia epopeya con los cinco escapados, Brem Deman, Javier Ibáñez, Ander Okamika, Márton Dina y Pablo Carrascosa, quienes desde el kilómetro 6 se lanzaron a la carretera, construyendo una fuga de valentía y resistencia.

En los primeros esprints, Deman y Ibáñez se repartieron los puntos mientras Okamika comenzaba a demostrar su fuerza en las subidas. La fuga sostenía la épica, con la diferencia creciendo hasta cinco minutos en los puertos, coronando Celín, Río Chico y Berja con una autoridad silenciosa.

El pelotón, consciente del peligro, comenzó la persecución implacable. La diferencia cayó poco a poco y, camino de Almerimar, con apenas 1’26” de ventaja, la carrera se convirtió en un ensayo de resistencia y voluntad hasta 21 kilómetros de meta, cuando los escapados fueron absorbidos por el pelotón.

Entonces, Girmay emergió, implacable y, con un esprint demoledor, conquistó la victoria.

