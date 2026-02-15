Hase y Volodin empiezan liderando la competición por parejas en patinaje artístico

Los mejores de la sesión, con diferencia, fueron los alemanes (80.01). El dúo, vigente plata mundial y plata también en el Europeo de 2026, sin el cansancio acumulado al no haber tenido que disputar la competición por equipos, brilló de principio a fin. Sacaron un margen de más de cinco puntos respecto a los segundos clasificados gracias a un programa sin fallos graves que les regaló la mejor marca de la temporada.

El segundo lugar fue para Anastasiia Metelkina y Luka Berulava. El dúo georgiano, campeón de Europa el pasado enero y doble campeón del mundo júnior, completó un ejercicio corto muy sincronizado, con apenas un error en el aterrizaje del triple flip lanzado y una bajada de nivel de dificultad en la espiral de la muerte. Los 75.46 puntos que recibieron se quedaron, eso sí, algo lejos de su mejor marca de la temporada (78.83).

Aunque Canadá esperaba que los veteranos Deanna Stellato-Dudek y Maxime Deschamps fueran sus representantes mejor posicionados de cara al programa libre, fueron superados claramente por sus compatriotas Lia Pereira y Trennt Michaud (74.60), debutantes en unos Juegos. Un ejercicio en general limpio, con todos los elementos al máximo nivel de dificultad, les permitió meterse en el podio.

Riku Miura y Ryuichi Kihara, vigentes campeones del mundo, se quedaron con la quinta posición (73.11). Los japoneses, que fueron los mejores en la competición por equipos en los dos programas de parejas, clavaron todos los saltos, tanto los sincronizados como los lanzados, pero perdieron muchos puntos en el apartado técnico por un error grave en la elevación. Kihara se mostró particularmente afectado por el fallo incluso antes de recibir la nota.

Por su parte, los chinos Wenjing Su y Cong Han, vigentes campeones olímpicos, terminaron el programa corto con una puntuación de 72.66 después de un error de Su en el triple toe loop. La pareja asiática dejó de competir a nivel internacional después de ganar el oro en Pekín 2022, pero decidieron regresar en octubre de 2025 para llegar a estos Juegos.

La competición por parejas es la penúltima del patinaje artístico en estos Juegos. Repartirá sus medallas este lunes 16 de febrero con el programa libre. La categoría individual femenina cerrará la disciplina, disputando su programa corto el martes 17 y el libre, el jueves 19.